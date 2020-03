Todd Haynes (Far from Heaven, Carol) se aventura en un territorio inexplorado para contar la historia que se hizo pública tras un explosivo artículo que destapó una crisis urgente de salud pública y corrupción a los más altos niveles. Todo empezó el 6 de enero de 2016, cuando el suplemento dominical del New York Times publicó la fascinante crónica de Nathaniel Rich sobre la labor del abogado de Cincinnati Rob Bilott. Empleado por el despacho de abogados de Taft Stettinius & Hollister LLP, Bilott se convirtió en un insospechado defensor que sacó valientemente a la luz los peligros de un producto químico que llevaba años contaminando una comunidad rural, y castigó al gigante corporativo DuPont, responsable de promocionar sus usos.