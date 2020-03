Enterados de las restricciones, los tres amigos decidieron emprender la vuelta mucho antes de lo previsto, ya que tenían pasaje de regreso a Buenos Aires el 23 de marzo. “Nos recomendaron cambiar los pasajes. Cuando llegamos al aeropuerto de Cusco se desató el caos. No sólo no había más pasajes, tampoco se podían comprar por internet. Nos pidieron que desalojáramos el lugar por la aglomeración de gente. Por tierra no llegamos a tiempo a Lima pero, aunque quisiéramos, no hay combis ni micros".