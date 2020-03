-Hace 8 o 10 años me encontré con unas cajas llenas de filmadoras, a las cuales no les daba importancia, eran de 8 mm o de super 8… eran cosas casi muy recientes…eran casi como setentistas para mí… Y creí que no eran suficientemente antiguas y entonces las guardaba en cajas y quedaron allí. Hasta que un día me puse a acomodar el galpón y me di cuenta que tenía como 40 filmadoras. Es una locura, pensé, voy a empezar a juntar cosas de cine. Y ahí empecé. Ahora tengo este galpón lleno, con piezas extraordinarias. Linternas mágicas, de lo que se llama pre cine, desde 1750 cuando fueron creadas por Atanasio Kircher y sus variantes a partir de las que él creó. Es un mechero con un combustible aceitoso, porque en ese momento no había combustible refinado, es un mechero como si fuera un farol sol de noche dentro de una lata… el fueguito de eso a través de un lente se potencia y le da amplitud, le da más potencia, le da más luz al lente y después tiene adelante un objetivo de bronce que es lo que le da dirección y sentido y más nitidez a la imagen y entremedio se interpone un vidrio pintado. No existía la fotografía, por eso es un vidrio pintado.