“Poner límites nunca es contraproducente. En todo caso no dará los resultados que queremos. Los padres damos las pautas pero nuestros hijos son libres. Que ellos no cumplan las reglas no significa que los límites no sean necesarios. Si el chico elige otro camino tiene que saber que hay consecuencias” , remarcó a Infobae Adrián Dall’Astra, miembro fundador de Fundación Padres.