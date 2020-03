“Recuerdo que una vez tocamos en un Auditorio de ATE y estaba lleno. Como a mí me presentaba hacia el medio del recital, me senté entre la platea para escuchar hasta que me llamara. Mientras pasaba tema y tema, con una climática libre abundante de improvisaciones, se copaba mucha gente, pero yo escuchaba que algunos decían: ‘Estos tipos están locos’. Ja, ja, me daba gracia, porque casi siempre hay gente que cuando escucha algo que no entiende, piensa que estás loco…”, escribió. “Realmente creo que estábamos un poco locos. Peralta era un músico muy completo y versátil. De pronto lo podías mandar al frente para que hiciera el motivo central de un motivo tipo de música de películas, y al tema siguiente rockeaba como el mejor. Pasamos buenos momentos, viajando, charlando, grabando...un noble ser”, cerró su mensaje que concluyó con una aspiración de deseo: “Profundo viaje espiritual, Marcelo”.