En un estudio que se le practicó en abril de 2004 consta que tiene “rasgos psicopáticos y trastorno antisocial de la personalidad”. Y aclara que ese diagnóstico no tiene cura porque no es una enfermedad. Ahora, otra pericia lo benefició: “no presenta trastornos psicóticos ni psico-orgánicos”, y sostuvo que sus facultades mentales encuadran dentro de la normalidad. Sin embargo, recomendó que no se revincule con las dos hijas que tuvo estando en prisión (hoy tienen 11 años), y le colocaron una tobillera para asegurar la perimetral de 300 metros que tiene con su ex esposa, Roxana Villarejo, y de 500 metros con Edgardo Aló, el papá de Carolina.