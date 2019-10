No quedó claro cómo los destinos de Ashley Ellerin y Michael Gargiulo se habían cruzado. Sí se supo que Gargiulo vivía cerca y había estudiado sus movimientos detenidamente. Los investigadores están convencidos de que Ashley le abrió la puerta porque lo conocía. Y, sobre este punto, hubo al menos tres teorías que no se excluyen entre sí. Una decía que se habían conocido porque él la había ayudado a cambiar el neumático pinchado del auto. Al terminar de hacerlo, Gargiulo le había dado a Ashley, su tarjeta de técnico, y ella lo habría llamado para reparar la caldera del departamento. Otra, avaló rumores no confirmados que sugerían que habían tenido algún tipo de relación amistosa porque él se aparecía con frecuencia en reuniones o fiestas en el departamento de las chicas, a las que no había sido invitado.