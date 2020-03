La cuestión ideológica se vuelve a remarcar cuando se afirma: “Aunque utilice una retórica izquierdista y populista, en la práctica Kirchner ha demostrado que sus inclinaciones ideológicas son siempre menos importantes que las cuestiones prácticas de la política interna. Como nos dijo recientemente (Sergio) Acevedo, el presidente Kirchner no tiene ideología. Por ejemplo, la cuestión de los derechos humanos y su filiación política en la década de 1970 no tuvieron ningún peso en los 20 años de vida política de Kirchner como intendente de Río Gallegos y como gobernador de la provincia de Santa Cruz. Acevedo dijo que el apoyo reciente a las Madres de la Plaza de Mayo y la renovada atención a los crímenes contra los derechos humanos cometidos bajo la dictadura fue resultado de su necesidad de desarrollar una base central de apoyo en el ala izquierda del movimiento peronista. Kirchner fue un gran defensor de las privatizaciones cuando se dieron en la década de 1990, pero desde entonces ha pasado a atacarlas vehementemente. Esto no quiere decir que Kirchner no tenga simpatías por la izquierda, sino que están completamente subordinadas a sus propios intereses y ambiciones políticas personales.”