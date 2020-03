Cuando se despertó en el sillón de su casa, Melanie Grabner no sabía cómo había llegado hasta ahí . Lo último que recordaba era que había ido a la fiesta de cumpleaños de su amiga y compañera de colegio, Quimey D. Hasta el lugar, la casa de Iván D.M. (un rugbier del club Círculo de Ex Cadetes del Liceo Militar General San Martín), la llevó su mamá, Mariana Iaffar. “Llegué a eso de la una y media de la madrugada. Había alrededor de 30 personas, entre ellas, muchos chicos del club a los que no conocía. Estaban en el patio escuchando música, tomando y fumando. No había adultos”, describe Melanie acerca de la noche del 23 de septiembre de 2017, que marcó su vida para siempre.