Celia Otero: Es lo mismo que vos me digas ‘imaginate que yo me ponga a hacer pastas, jamás hice pastas, pero algún día lo voy a intentar porque me gusta cómo lo hace mi amiga’, y de repente me produce esa intriga a ver cómo me puede llegar a salir. Al principio, por ahí no te sale bien. A mí me ha pasado, pero cuando vos vas entrando en esto y vas conociendo gente y te van tirando recetas y te sale riquísimo y te dicen ‘qué bueno que estuvo esto’, vos vas a querer seguir haciendo, así que yo digo que se animen, que se fijen, hay un montón de posteos de cómo poder hacer un asado y ahí te vas a enganchar sola.