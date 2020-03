-No, y eso que viví momentos duros, empezando por un robo que tuve en Sudáfrica, muy violento. Tuve mucho desgaste físico. Por una parte, por la comida, porque comía casi todos los días arroz y tomaba muy poca agua. Además, me tuve que comprar el agua durante todo el tiempo que estuve, y a veces no la conseguía el agua o me quedaba muy lejos. O la misma familia con la que estaba me tomaba el agua y me quedaba sin nada. Entonces, a pesar de muchas situaciones que tuve, o las malas condiciones en las que viví durante meses, siempre encontré energía para seguir. Era hermoso lo que estaba viviendo y sabía que era una oportunidad única. También recibía cantidad de mensajes de mucha gente: familia, amigos y otros que no conocía pero se interesaban en lo que estaba haciendo. Eso también me daba energías.