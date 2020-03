Es evidente que, en 2018, cuando al calor del debate sobre la legalización del aborto muchos se lanzaron a la yugular de la Iglesia en particular en el tema del vínculo privilegiado de la institución católica con el Estado, los obispos comprendieron que debían salir al cruce de estas acusaciones y en particular de la imagen instalada de una Iglesia a la que todos deben sostener, católicos o no católicos.