Sé una dama, dicen. No te dejes violar. Protégete. No bebas demasiado. No camines sola. No salgas muy tarde. No te vistas así. No te muestres demasiado. No te emborraches. No pierdas de vista tu trago. Ten un amigo. Camina donde esté bien iluminado. Quédate en los barrios seguros. Dile a alguien a dónde vas. Lleva contigo gas pimienta. Compra una alarma de violación. Toma tus llaves como si fuera un arma. Toma un curso de autodefensa. Revisa tu cajuela. Cierra las puertas con llave. No salgas sola. No hagas contacto visual. No pestañees. No luzcas tranquila. No llames la atención. No trabajes hasta tarde. No cuentes chistes sucios. No sonrías a los extraños. No salgas por la noche. No confíes en nadie. No digas que sí. No digas que no.