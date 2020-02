“Lo que me pasó fue que no lograba conectar con esa maternidad y entonces se me juzgaba: lo que me venía de alrededor era que si yo había buscado ese bebé no solo tenía que estar feliz y completa, sino que además, a pesar de eso, tenía que darlo todo. Me di cuenta de que no cabe ahí el malestar de la maternidad. Si lo decidiste, tenés que estar feliz. Es una exigencia de devoción y apego. Y yo no podía responder a esos mandatos como feminista ilustrada, me dolían y me hacían sentir una mala madre para todos lados: para los mandatos convencionales y para los mandatos antimaternales de los feminismos. Porque yo efectivamente quería sentirme bien con mi maternidad”.