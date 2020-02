-Empecé a hablar y a interactuar más. Me volví mas sociable. Empecé a salir a bailar, me mejoró el autoestima, la seguridad. Volví a confiar en mi. Antes no salía porque me miraban y la infraestructura de los lugares no ayudan. Las sillas son chicas, los inodoros de los baños son pequeños. No me sacaba fotos, ahora lo hago. Sólo me vestía de negro, ahora uso color. ¿Está la sociedad preparada para la obesidad? No. Y el obeso tampoco está preparado, porque es el primero que niega la enfermedad.