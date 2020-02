Su reclamo es porque “hasta el momento, nadie se hizo cargo de mis gastos en Seúl. La empresa aérea me dio muchas vueltas para confirmar otra fecha de vuelo, y no me ayudó en nada más. Llamé a la embajada argentina, me dijeron que tampoco tenían solvencia económica para apoyarme en este caso. Pude costearme la estadía gracias a mis compañeros que estaban en China y de mis padres, porque todo lo pagué yo. Incluso pedí hacer un intercambio por limpieza y busqué trabajar de moza, algo que hice acá en un par de restaurantes, pero sin visado de trabajo y por tan poco tiempo no conseguí.