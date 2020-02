“El Estado debe garantizar el derecho a la salud de las personas mediante la entrega de estos productos y se deben modificar las leyes para que se deje de criminalizar a los usuarios. Es necesario que las personas que usan aceite de cannabis puedan gozar de una mejor calidad de vida, algo que hoy se le está dificultando”, sostuvo Lorenzino a Infobae y agregó: “ Tiene que haber autocultivo regulado por el Estado. O cultiva el Estado, o lo permite . El debate en el uso medicinal no admite oposición. En el peor de los casos es inocuo. La sociedad evolucionó. Hay otro nivel de cultura, de mirada holística. ¿Cómo no vas a permitir que una familia no intente con medicina alternativa?”.