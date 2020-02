-No, a mí no me afectan, yo sé qué clase de persona soy. Conozco a mucha gente que es gente buena acá. El 98, 99% del barrio son trabajadores. Vos venís acá a la hora pico, a la mañana, es intransitable la salida. Y a la tarde también, gente que va a trabajar. Hay personas que hacen cosas malas, por supuesto, pero la gente de afuera sólo ve eso, lo malo del barrio. Y no lo bueno.