A los pocos días, un comunicado del FPMR publicita su división y su vocero reconoce las virtudes de los integrantes del FPMR-Autónomo, sin criticarlo. El vocero era Alex Vojkovic Tries, ex pareja de Michel Bachellet entre 1985 y 1987, los años más combativos de la organización terrorista. Por todos los medios se demostró que la ex mandataria no formó parte del grupo. Vojkovic murió en un accidente de auto en octubre de 2014.