“Cuando me enteré de la cancelación, le pedí a Flybondi que me pusieran en otro vuelo o que me pagaran la diferencia para comprar un ticket aéreo por otra aerolínea. Si bien pagamos 80 dólares por el pasaje Asunción-Buenos Aires, por las demás empresas no bajaban de los 200 dólares y tardaban unas 24 horas”, contó a Infobae el joven, quien puso como ejemplo que meses atrás una low cost europea le dio 240 euros de resarcimiento por la demora de un vuelo.