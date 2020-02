Su enojo obedece al nuevo accidente con micros de larga distancia. Para la Justicia, el chofer de 24 años se quedó dormido. Es la hipótesis que estudian los investigadores: su fundamento emerge del peritaje que se hizo en el lugar, donde ninguna marca en el asfalto sugiere una mala maniobra como causa del vuelco. En las últimas horas, también se difundió un presunto audio del segundo conductor del micro, de 35 años: “Acá estoy en la comisaría. Volcamos, ‘cumpa’, volcamos. Mi compañero volcó. Yo iba en la cucheta. Llegamos y rebotamos. Así como llegamos, limpié el micro y salimos de nuevo. Se durmió. Lo dejé dormir dos o tres horas, creo, no sé, no me acuerdo ya y después lo agarré, lo desperté para que maneje 100 kilómetros o 150 kilómetro. Y se durmió, ‘cumpa’, se durmió digo yo. Se despistó en una curva y caímos en un zanjón. Yo y el compañero estamos bien pero murieron dos personas ”.