Dólar, descuentos y factor China: por qué las automotrices pierden hasta 30% del mercado y crecen los importadores

La visión del mercado automotor argentino cambia según el interlocutor. Los fabricantes sienten un freno en las ventas, pero los importadores crecen mes a mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el sector automotor ya no se habla de 700.000 unidades para 2026 como ocurría a fines del año pasado. Tampoco se habla de más de 650.000 autos, sino de un número similar a 2025, que fue de 612.000 unidades. La razón: los números que no terminan de despegar a la velocidad que se esperaba y con un tercio del año ya recorrido.

Sin embargo, este comportamiento no es uniforme. Para los fabricantes argentinos el freno de los patentamientos es preocupante y la apuesta más grande está en las exportaciones, que es el otro gran canal de ventas. La red de concesionarios oficiales está saturada de autos que necesitan venderse, lo que generó que prácticamente no se hayan aplicado aumentos de precio desde febrero y que cada vez se ofrezcan mayores descuentos. Quién quiere comprar un 0 km puede encontrar autos hasta un 30% por debajo del precio de lista recorriendo concesionarias.

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Pero no ocurre lo mismo cuando se habla con quienes venden marcas importadas, donde salvo pocas excepciones, el panorama diametralmente opuesto. En general sus ventas siguen creciendo con números razonables y positivos. Aunque en ese sector también reconocen que difícilmente se pueda mejorar el resultado del año pasado más allá de 8% a un 10 por ciento.

Mientras las automotrices locales pierden entre el 20 y el 30%, los importadores ganan mercado. (Chinatopix via AP)

Las cifras a mitad de mayo

Los números de mediados de mes confirman la tendencia. Mayo empezó mal del mismo modo que había ocurrido en abril, casi un 20% por detrás de la referencia, pero en la última semana hubo mayor movimiento. De hecho, en la comparación con abril las ventas están un 13,2% arriba, pero tomando las cifras de mayo de 2025 siguen en números rojos con un 7,8% de retracción.

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Toyota y Volkswagen están cerca del 30% por debajo de sus ventas de mayo 2025, Peugeot y Renault un 28%, Fiat un 24%, Chevrolet un 19%. La única marca entre las que tienen fábricas locales que creció fue Ford, alcanzando una mejora de ventas del 23,8%.

En cambio, mirando la performance de los importados, de los que estaban en el mercado en 2025, Chery subió un 412%, Baic un 172%, BMW un 122%, Mercedes-Benz un 108%, Audi un 87%, Hyundai un 46%, y Honda un 14%. Mientras que aquellos que en mayo todavía no comercializaban autos, tomando la referencia de enero de este año, BYD subió un 50% manteniéndose en un promedio de 870 autos para las dos primeras semanas y proyectando nuevamente cerca de 1.700 unidades para el mes completo.

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La Toyota Hilux está primera en ventas y la marca lidera entre los fabricantes, pero con una caída de ventas del 30% respecto a mayo de 2025

Marcas y modelos

Con el corte de mitad de mes, Toyota lidera cómodamente en mayo con 3.181 patentamientos, seguida de lejos por Volkswagen con 1.964, lo que genera que todavía con nueve días por delante ambas marcas estén casi igualadas en el acumulado del año con Volkswagen levemente adelante por 200 unidades de diferencia. Ford está en tercer lugar con 1.789, Chevrolet cuarta con 1.558 y Fiat quinta con 1.491.

Sin embargo, la sexta marca del mes es BYD, que si bien tiene la mitad del volumen de ventas de Fiat, sus 881 patentamientos le permiten estar por delante de Peugeot (829), Renault (799), Mercedes-Benz (446) y Citroën (423). La otra china que tiene buena performance es Baic que está provisionalmente en 12do lugar con 321 unidades vendidas.

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En cuanto a los modelos, la pickup Toyota Hilux sigue liderando las ventas con 1.253 unidades patentas. Detrás están Ford Territory con 723, Ford Ranger con 711, Toyota Yaris Cross con 586, Chevrolet Onix con 489, Peugeot 208 con 423, VW Amarok con 429, Toyota Corolla Cross con 418, Chevrolet Tracker con 417, y Fiat Cronos con 401.

La única automotriz local que creció fue Ford, y se debe a la performance de Ford Territory, que viene de China y es el segundo vehículo más patentado al promediar mayo (Ford Argentina)

Las razones del mercado

“Hay que aguantar que pase la ola china. Esto ya sucedió en otra época cuando llegaron los autos japoneses en los 80 y con los coreanos en los 90. Hay un primer momento de novedad y moda, y después el mercado se va normalizando. Claro que ahora habrá nuevos competidores y eso se verá reflejado en una menor proporción de mercado para las marcas históricas, pero es cuestión de aguantar el temporal”, dijo un empresario del sector a Infobae.

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“Sin embargo, hay un mensaje que el mercado le está dando a la industria. La gente está eligiendo autos importados. El ejemplo es Ford, trajo Territory de China y es la única marca nacional que creció”, sentenció.

Otra mirada, la de un concesionario oficial de una marca argentina, cree que más allá del aumento de los importados, lo que hay es una retracción de los clientes por una situación circunstancial relacionada con el dólar.

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“Aunque sea duro decirlo, si el dólar sube las ventas crecen automáticamente. El sector se mueve con ahorristas que tienen dólares, tanto para comprar el auto totalmente al contado o para pagar entre el 30 y el 50% en efectivo y el resto con financiación sin interés”, explicaron desde un concesionario oficial de CABA.

“Con un dólar bajo, la gente espera la suba para cambiar menos dólares. Si a eso le sumamos que la oferta de financiación está limitada porque el sistema financiero argentino no tiene tasa 0% sino que es un esfuerzo que hacemos entre fábricas y concesionarias, el mercado está como en un embudo, en el que hay más clientes de los que realmente cierran operaciones”, explicó.

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