El riesgo país vuelve a acercarse a los 550 puntos: cuáles son los factores locales y externos que explican el alza

Los bonos argentinos cayeron y el riesgo país volvió a quedar cerca de los 550 puntos básicos. (Fuente: EFE/SARAH YENESEL)

“La alegría va por barrios”, dice un dicho popular que se puede aplicar a los mercados. La volatilidad hizo que no todos los sectores vivan el mismo clima. Por caso, ayer el S&P Merval de las acciones líderes subió 4% en pesos y 4,1% en dólares por el salto de las petroleras y las apuestas de fondos del exterior a las acciones de YPF. En Nueva York la petrolera anotó un alza de 8,8% y en la plaza local, 8,3 por ciento. En Nueva York acumula una suba de 31,3% en lo que va del año. Entre los ADR -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- el que sobresale es Ternium, ligado a la industria petrolera que sube 61% en el año.

A contramano de la apuesta a la petrolera argentina, los bonos soberanos soportaron bajas de hasta 0,5% que hicieron que el riesgo país aumentara a 543 puntos básicos. De esta manera, en lo que va del año solo bajó 0,4 por ciento.

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Según Sailing Inversiones “el cambio en el escenario de tasas en Estados Unidos vuelve a ser un factor de presión para la deuda emergente. La suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericanos eleva la tasa libre de riesgo global y obliga al mercado a exigir mayores retornos para tomar riesgo, especialmente en activos de mayor duration y mayor beta (volatilidad). En ese contexto, los bonos argentinos en dólares pueden verse afectados en el margen, no necesariamente por un deterioro propio, sino por un repricing global que encarece el financiamiento y reduce el apetito por riesgo.

“De todos modos, en la Argentina el driver principal sigue siendo local. La dinámica de los bonos en dólares dependerá más de la acumulación de reservas, la continuidad del orden fiscal, la estabilidad cambiaria y la posibilidad de seguir comprimiendo riesgo país. Un escenario internacional más adverso puede moderar la velocidad de la recuperación y volver más selectivo el posicionamiento, pero no necesariamente cambia la tendencia de fondo si el frente local continúa mostrando señales constructivas. En este contexto, seguimos viendo valor, aunque con mayor cautela en los tramos largos y priorizando bonos con buena relación entre paridad, duration y potencial de compresión”, suma el reporte.

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En Estados Unidos, el ánimo del mercado fue más consistente: los principales indicadores de la Bolsa de Nueva York retrocedieron hasta 0,51%, mientras que la caída en los precios de los bonos del Tesoro elevó su rendimiento a 4,62%, el nivel más alto desde el 1 de marzo de 2024. Ante una tasa tan atractiva, los bonos argentinos y los de la región quedan en desventaja y no logran competir.

Pero en EE.UU., el futuro de los bonos y de la economía sigue siendo incierto, ya que no está claro qué decisión tomará el nuevo titular de la Reserva Federal, Kevin Warsh. Ahora circula la posibilidad de un aumento en las tasas de interés de referencia, impulsado por el fuerte repunte de la inflación. En abril, los Índices de Precios al Productor subieron 6 por ciento.

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En tanto, el S&P Merval de las acciones líderes contó con la ventaja del retraso de los precios. Según Inversiones Pergamino “con la suba de 4% de ayer está en USD 1.800 a 11% de los USD 2.100 que es el nivel del quiebre alcista”.

Las tasas de interés en pesos tuvieron subas moderadas, pero ya no rinden 2% efectivo mensual. Las LECAP a tasa fija tienen una renta de entre 1,79% y 1,85% efectivo mensual entre junio de 2026 y junio de 2027.

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Para Sailing Inversiones, la compresión de tasas en la curva de LECAP “volvió menos atractivo al carry trade, especialmente cuando la tasa mensual de inflación todavía corre por encima del rendimiento de los instrumentos más cortos. Por eso, estamos moderando la exposición a tasa fija corta y priorizando estrategias más balanceadas: LECAP, CER de mediano/largo plazo y, para la dolarización de carteras, bonos soberanos en dólares del tramo largo de la curva ley argentina”.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 554 millones y el dólar mayorista subió $2,50 a $1.397. el Banco Central compró 153 millones de dólares. El dólar MEP tuvo una leve alza de $1,91 (+0,1%) a $1.428,50 y el contado con liquidación (CCL) bajó $1,42 (-0,1%) a 1.486,50 pesos. El “blue” avanzó $5 a 1.420 pesos.

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La consultora F2 que dirige Andrés Reschini, señala que “los futuros operaron un volumen que se redujo a los 633.460 contratos con un interés abierto que dejó como saldo un desarme neto de 63,7 millones. Fin de mayo, la posición donde el BCRA concentra gran parte de su short que, ha sufrido un desarme de USD 633 millones en lo que va del mes mientras que el agregado de la curva arroja un desarme neto de USD 82,4 millones”.

Y continúa: “Todo esto hace presumir que la autoridad monetaria estaría llevando adelante una fuerte reducción de su posición vendida. En el extremo más largo de la curva, sin embargo, sigue notándose mayor dinamismo, tal es así que marzo 2027 agregó otros 8 millones al interés abierto y el spread entre el costo de cobertura del tramo corto y el medio – largo sigue tendiendo a ensancharse en favor de los tramos más largos”.

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Un tema que preocupa al el Gobierno es el consumo, pero el salario real se aleja de su recuperación. El informe de Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics indica que “con la aceleración inflacionaria de marzo (3,4%), los salarios reales registrados volvieron a deteriorarse. El último dato mostró una suba nominal del 3% mensual, equivalente a una caída de 0,4 puntos porcentuales en términos reales”.

“Detrás del promedio registrado hay una heterogeneidad muy marcada: los salarios públicos crecieron 5% mensual y recuperaron poder adquisitivo, pero los privados avanzaron apenas 2,1%. La combinación de estancamiento en los sectores vinculados a la demanda interna —que concentran la mayor parte del empleo formal— y una inflación todavía elevada hizo que el salario real del sector privado registrado acumule siete meses consecutivos de caída, con una pérdida acumulada del 4,8% con respecto a agosto del año pasado”, añadió Casas.

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En las operaciones previas a la apertura, los mercados overnight mostraban anoche a las Bolsas de Nueva York con leves alzas, insuficientes para anticipar una tendencia clara para la jornada de hoy. La suba era tan marginal que sugería la posibilidad de otra rueda negativa. El cambio de postura de Donald Trump, al suspender un posible ataque a Irán, no tuvo impacto entre los inversores. Mientras tanto, el oro avanzaba más de 0,50% y el petróleo registraba leves incrementos, superando los USD 109 por barril.

Habrá que ver si los bonos argentinos encuentran hoy drivers para subir. Los títulos soberanos con ley argentina de más largo plazo (más allá de 2035) siguen rindiendo más de 10 por ciento.

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