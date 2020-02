-Hubo una que me sorprendió. Me puse triste porque bailaba re lindo. Yo le dije que lo siga intentando porque tiene condiciones. De hecho a mí, en febrero de 2019, también me dijeron que “No” (N. de la R.: había aplicado para obtener una beca en la Fundación Teatro Colón) y pensé que no iba a mejorar más ni en la técnica ni en lo físico. Sin embargo, con el trabajo y el esfuerzo, pude agarrar un poco de valor. También le pedí a Dios y a la Virgen María que me ayudaran .