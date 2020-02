No están en veredas opuestas sino en la misma, pero ahora caminan diferente, con la seguridad de saber que “serán reconocidas por su contenido y no por el envase”, como asegura Gabriela Vidal, una de las responsables de preparar a cada participante para lo que vendrá. Ella misma fue reina del Carnaval hace varios años y desde su orgullo de ex “monarca” de Lincoln hoy capacita a las 18 concursantes. La asesora de imagen y una de las estilistas de moda más conocidas de la industria, Matilda Blanco, encabeza la capacitación para fortalecerlas y empoderarlas.