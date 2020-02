“Afortunadamente no estaba cuando estas mujeres llegaron –reveló Ana Evans, en diálogo con este medio–. Tuve suerte. No hubiese estado bueno encontrarnos. Tan solo saber lo que ocurrió en la puerta de mi casa, tan solo pensar en la hipotética situación, no sé lo que me hubiese pasado. Que te agarren así, en tu casa y con tus hijos, es complicado pensar cómo hubiese reaccionado”. “¿Qué buscaban, qué querían en mi casa? Dicen que el objetivo era saber cómo estábamos y si necesitábamos algo. Todo es engañoso. Lo que estoy segura es que no ofrecen ningún beneficio para nosotros”, relató la viuda de Hernán Mendoza.