—Simplemente nos teníamos que anotar ya que ahora no hay límites de edad y también se puede participar teniendo hijos, cosa que antes no se podía. Yo tengo a mi hijo Pedro, de 4 años ¡y me anoté! ¡Cambiaron muchas cosas! Antes el tema era la altura, la belleza, las medidas. Había otros requisitos, pero hoy hay que hablar . Nos dieron clases de oratoria y capacitaciones en las municipalidades. En mi caso, yo soy muy tímida y me cuesta hablar en público. Por eso también lo tomé como un desafío personal que finalmente pude realizar.