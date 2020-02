-Se disponía de sólo dos lanchas, que salían cada hora del puerto. En la balsa era imposible ir, porque era muy lenta. Así que salimos muy temprano, en una lancha, desde el Club de Regatas de Santa Fe. Navegamos el riacho Santa Fe, el Colastiné, el Tiradero y el Paraná, llegamos al Paraná Rowing Club y partimos para el lugar del acto. En esa época los periodistas usábamos saco y corbata… Pero no pensábamos en el calor, el día era de un enorme valor histórico para todos nosotros… Ya nos habían repartido los textos de los discursos… Y cuando empezó la ceremonia, el jefe de la Casa Militar, que era el coronel santafesino Wilfredo Peresutti, nos advirtió: “Miren que el Presidente Frondizi ha cambiado su discurso en el viaje, anulen el que ya tienen. El nuevo texto aún no me lo dieron, espero entregárselos después…”.