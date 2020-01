Cuando le preguntaron por la droga que había sido encontrada, ella admitió que consume para trabajar. Explicó que empezó a tomar drogas a los 18 cuando ingresó al mundo de la prostitución. “Si no lo hacía, no contrataban mis servicios”, aseguró. Sin embargo, la cocaína que se secuestró en los bosques de Palermo, dijo, no era suya. “Es imposible que me encuentran tanta cantidad a mí porque soy consumidora. No tengo dinero para comprar 20 envoltorios de cocaína”.