Aun así seguimos dispuestas a ponerle el cuerpo, la cara y la voz. No me protege el anonimato de un teclado, me protegen mis compañeras. No me protege la construcción de una mujer fuerte a partir de la violencia infringida en la dialéctica a otra mujer. Me protege la convicción de pelear para que las nuevas generaciones arranquen el partido sin la cancha tan inclinada. Para que las que vienen tengan esta batalla ganada y no paren hasta conquistar cada derecho que hoy unos pocos les ahogan con sus privilegios.