El sábado 14 de diciembre llegaron al aeropuerto de Lima para volar a Buenos Aires. “Hicimos el check in, pero en migraciones ‘me lo retienen’. Me dicen que Fran no puede volar porque está pasado de días. Que tengo que pagar una multa de 800 dólares. Me quedaban sólo 300. No entendía nada y me desesperé”, cuenta Fabiana. “Fran me miró a los ojos y me dijo que me subiera al avión. Que él se volvía en colectivo. Estuvimos un rato ‘que si’, ‘que no’. Y me subí al avión… No lo tendría que haber hecho”, asegura con angustia.