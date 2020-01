“Lo que queríamos era contar la historia de él pero no centrada en el accidente porque todo es interesante, el antes y el después. Él es hijo de un ex ministro de economía de Uruguay, ha viajado mucho por el mundo, y era y es súper deportista. El accidente es un punto de quiebre pero no es el tema principal de su vida. A los cinco o seis años del accidente se volvió a meter al agua con tabla. Lo atan a la tabla y se mete en olas de 20 metros de altura. Es un kamikaze. Tiene una medalla de bronce en el mundial de surf adaptado del 2014. Es una amante de la vida y decidió que no se iba a quedar en una silla de ruedas a esperar que el tiempo pase”, explica Ignacio Naón, editor del libro.