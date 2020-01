Los encontronazos más importantes entre ambas mujeres comenzaron el 16 de diciembre del 2013, cuando se cruzaron en el programa de Jorge Lanata, ese día conducido por Jorge Fernández Díaz. Allí, Barruti presentaba su libro Malcomidos, y poco tiempo antes, Katz había publicado Somos lo que comemos. “Creo que ella me copió. Mi libro desentrañaba cómo se hace para que algo sea delicioso, los secretos ocultos… Yo no soy para nada pro mercado, soy pro salud”, sostiene hoy, consultada por Infobae. “Aquella vez me llamaron del programa, y cuando llegué, ella estaba sentada, no me cayó muy bien, no me habían dicho nada. Fue raro. Como ella en su libro lo que hace es pegarle a todos los alimentos, nos trenzamos. Yo le dije que, si como ella sostenía, todo era malo, ¿qué comemos? Ella acorrala a la gente. Para mí, los humanos nacemos con derecho a sentir placer al comer. No es un ejercicio intelectual. Y lo que te gusta, en porciones adecuadas, puede ser parte de un plan saludable. En ese lugar, yo represento un poder hegemónico de una ideología opuesta a la de ella. Yo creo en el placer, en que el mercado de alimentos se regula con políticas públicas, no con libros únicamente”.