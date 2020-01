“El chofer quiso empujar el auto y la corriente del agua se lo llevó. Lo están buscando con buzos. Dicen que cayó por el túnel que va los arroyos. La boca de tormenta no tenia tapa. Eso me dijo el muchacho”, dijo a su turno, la dueña del auto. Según la mujer, el hombre decidió tomar por esa calle para cortar camino y no se dio cuenta que estaba con una importante cantidad de agua. “Si hubiera sabido no se hubiese metido por ahí", señaló la propietaria del vehículo, quien reveló que el joven trabajaba con ella desde hacía cuatro meses y que justo hoy es el cumpleaños de su hija. “Es un chico divino y muy trabajador”, finalizó.