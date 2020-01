“Los argentinos -le escribió en junio de 1942- no tienen el menor sentido de la medida o la proporción. Se consideran a sí mismo como la primera nación en el mundo. ¿Por qué? Eso no lo sé yo ni ninguna otra persona en el mundo. Odian y desprecian en especial a Brasil. También le tienen odio y envidia a los Estados Unidos. No me digas que es la historia del perrito ladrándole al elefante. Lo sé”.