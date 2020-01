“Este helicóptero está basado en ‘El mosquito’, que es canadiense y se fabrica en Calgary. Yo estuve interesado en traerme un helicóptero de allá, pero comprarlo me salía 60 mil dólares, más el 25% de la entrada al país, era un montón de plata. Entonces traté de comunicarme a ver si me podían vender un plano y me dijeron que no, que era muy riesgoso para ellos porque yo me podía matar", compartió Marcelo con Infobae.