A los 12 años, ya decía que quería ser modelo. Y a los 15, me fui de la ciudad donde nací, Rio Grande do Sul, y me mudé a San Pablo para comenzar mi carrera. Mi madrina tenía un estudio de costura y hacía ropa y vestidos muy lindos. Mi abuela trabajaba con ella, así que teníamos a todas las mujeres de mi familia cosiendo ropa hermosa y para todas las edades. Ahí me empezó a llamar la atención la moda. Hasta que un día, abrí una revista y ví a las súper modelos de ese momento, que eran Claudia Schiffer y Cindy Crawford , desfilando para Versace y dije ¡Dios, es un sueño!, ¡Quiero eso para mí!. La ropa era maravillosa, todo era lindo y yo quería hacer eso.