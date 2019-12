“Si el estado del inmueble no es óptimo, hay que registrar del modo más fielmente posible las condiciones del mismo o solicitarle al responsable la reparación de averías y/o el reconocimiento de faltantes. No se deben realizar gastos en concepto de reparaciones sin poner en conocimiento al responsable del departamento ya que se corre el riesgo de no recuperar el dinero invertido. En el caso de hacerlo, hay que conservar recibos y comprobantes para el reclamo posterior. Además, se podrá disolver el contrato ante el incumplimiento de las obligaciones del locador ante la no reparación urgente de una tubería o un escape de gas, por ejemplo”, detallaron desde el organismo.