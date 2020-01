Según explicó la víctima al diario 0223, el hecho sucedió alrededor de las 7 de la mañana y el conflicto se desató en la zona de estacionamientos porque a uno de sus amigos le habían destrozado el auto. “Se empezaron a pelear algunos y de la nada apareció este animal y me golpea”, relató. Y continuó: “Cuando me desperté estaba arriba de una ambulancia. Me revisaron y me dejaron ir. No me acuerdo más nada, ni cómo llegué a mi casa”.