“Viví los contrastes de estar en Estados Unidos, Europa y también en África, donde casi no veías basura. Sólo veías el packaging de la gente que venía de afuera, después era toda basura orgánica, generada por los locales. Entonces indagué y me empezó a apasionar el tratar de no gastar, no por mezquindad, sino porque hay cosas que encontrás”, pone en palabras una filosofía detrás de todo el reciclaje.