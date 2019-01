"Al observar se aprende, la gente no está acostumbrada a observar, ni a escuchar. Un día en una visita de interpretación con un grupo yo pregunto '¿Qué escuchan?' y unos chicos escuchaban a los jugadores de fútbol de Aldosivi, que entrenan acá cerca. En el mismo momento yo estaba escuchando a los jilgueros, pero mi cerebro no estaba escuchando a los jugadores. Fue muy interesante porque expliqué eso, cómo nuestra mente había anulado lo que para cada uno no significa nada", compartió, sobre una de las muchas anécdotas que surgen del trabajo de compartir con otros su lente, esa a través de la que entiende la naturaleza.