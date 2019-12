Alfredo Somoza -residente en Milan- recuerda: “Bergoglio me ayudó en 1978 a llegar a Brasil, donde me esperaban los jesuitas que me protegieron hasta que pude embarcarme hacia Europa y no fui el único pasajero que huyó en aquel viaje. Por muchos años, los que vivimos esa experiencia decidimos mantenernos en silencio. Fue un pacto que no hubo necesidad de firmar. Nos fue imposible seguir callando ese secreto cuando, apenas elegido Papa, algunos medios deslizaron la hipótesis de que Francisco había sido un colaborador de la dictadura.”