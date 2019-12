“Mi familia es de Bariloche, estoy separado y mi hija no está en el país. Mi papá tiene 94 años, ya no puede trasladarse. No tengo con quién pasarla. Siempre organicé eventos solidarios, hace uno años armé una mesa comunitaria en una plaza del barrio de Flores, lo compartimos con gente en situación de calle. Fue una experiencia maravillosa. Esta vez seré yo el agasajado”, le contó a Infobae Jorge Ivioff.