“Yo me recibí de abogada un octubre, en noviembre me casé y en diciembre me fui a vivir con mi marido a Nueva York. Él es ingeniero y su trabajo lo llevó a tener que radicarse allá. Estuvimos tres años y volvimos a Buenos Aires cuando quedé embarazada. Mi familia, de tradición judía, me inculcó una cultura en donde la mujer tenía que seguir al marido. Pero yo no quería ser ama de casa, por eso creo que está buenísimo autoaceptarse, pero mejor está salir a buscar la mejor versión de uno mismo. Si hubiese pensado ‘no veo de un ojo, mejor me quedo en casa', no hubiese hecho todo esto”, sostuvo.