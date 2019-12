El caso de Elizabeth Gordones es particular: llegó al país con su marido y su hijo recién nacido, que nunca conoció Venezuela. “Acá, como no está la familia, tratamos de mantener la tradición de comer el plato típico y enseñarle eso a nuestro hijo a nuestro hijo, que tiene dos años. Por lo chico que es el departamento no podemos hacer hallaca así que las compramos y comemos el 24 y el 31”, cuenta.