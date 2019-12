-Me rodeé de gente que pensé que me quería, pero hoy puedo ver que no era así. Le hacía caso a sus comentarios poco constructivos. Además, me centraba en seguir los estereotipos impuestos. Apuntaba a ese ideal y nunca me sentí cómoda con mi cuerpo. Eso me generó una inseguridad constante. Tuve un novio que me cuestionaba cada cosa que ingería, me sugería bajar ese rollito o que hiciera más gimnasia.