Las empresas encargadas de brindar el servicio sostienen que si el Estado no invierte en infraestructura vial para agilizar la circulación muy difícilmente cambie la situación. “La línea 15, que va por la colectora de la Panamericana, cuando hay algún piquete o accidente, no tiene forma de tomar un camino alternativo y no puede cumplir con la frecuencia”.