No es lo único que llevan adelante. Bogotá cuenta con un trazado de ciclorutas que ya llegan a los 540 kilómetros y el objetivo es aumentarlo. Ven en este medio de transporte una salida a los problemas de movilidad, además de que ambientalmente es beneficioso y mejora la salud de las personas. Según cifras brindadas por el secretario, de cada dos viajes que se hacen en auto, uno se hace en bicicleta en la capital de Colombia. “Esta cifra no se ve en ningún país de toda América, no sólo Latinoamérica. Son cifras de países del norte de Europa”, dijo el alcalde Peñalosa en el discurso que sirvió como apertura de la Semana de la Bici, cuya temática este año fue darle un enfoque de género. Buenos Aires por su parte, cuenta ya con 230 kilómetros de carriles exclusivos para los ciclistas. En Bogotá, por su parte, el objetivo es ampliarlo a 1500.