— No te puedo decir que no tengo miedo, yo tengo miedo en todas las intervenciones. Todos tenemos miedo. La persona que no tiene miedo sería un robot. La persona que no tiene miedo no tiene sentimientos, no sirve para una labor profesional prácticamente. Porque hay decisiones que se toman en frío, pero el miedo también te mantiene en alerta. El miedo te mantiene alerta sobre el fuego, sobre la temperatura, sobre una pared que se va a caer, sobre el ambiente. Así que se maneja, el miedo aprendés a manejarlo. Que no te domine, uno lo tiene que dominar.