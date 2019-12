— Hoy por hoy me vinculo de la manera más sana en la que me he vinculado básicamente en toda mi vida. De todos modos, no significa que yo ya esté o que no tenga ningún pensamiento al respecto o no me mire al espejo más de lo que debería. Me doy cuenta de que a veces todavía caigo en esas cosas. Lo que pasa es que hoy, cuando me pasa, eso lo puedo dejar de lado. Eso es lo diferente. No ocupa espacio en mis pensamientos de forma que no puedo pensar en otras cosas como me pasaba cuando estaba en el ojo del trastorno. El trastorno empieza a elaborar conductas alrededor tuyo que lo que hacen es perpetuar el trastorno. De manera tal que yo hasta ahora me estoy dando cuenta de determinadas conductas que yo desarrollé que no son mías, sino que tenían que ver con cómo yo fui evolucionando con el trastorno.